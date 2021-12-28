Селенгинский район, Бурятия, 28 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Прокуратура в Бурятии организовала проверку по факту аварии на котельной посёлка Гусиное озеро. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, сбой в работе электрооборудования предприятия произошёл сегодня, 28 декабря.

Alexey Ivanov Котельная

В результате были отключены три котла, что повлекло снижение температуры теплоносителя в системе. Как отмечается, работы котельной к настоящему времени уже восстановлена.

Тем не менее, жители в соцсетях жалуются на холод в квартирах. По их словам, температура в помещениях опустилась до 14−16 градусов.

«Люди в селе Гусиное озеро замерзают! Замерзают дети и старики! Люди жалуются, звонят начальнику, но ничего не меняется. В батареях 36 градусов (при норме от 80). А в квартирах 14−16 градусов!» — пишут сельчане.

Прокуратура в рамках проверки намерены дать оценку условиям, способствовавшим аварии, а также соблюдению законодательства о теплоснабжении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в столице республики Улан-Удэ был снят режим ЧС, введённый 23 декабря после аварии на ТЭЦ-1. К утру 28 декабря все потребители подключены к отоплению и горячему водоснабжению.

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