Тосно, Ленинградская область, , 12:07 — REGNUM Водитель автомобиля погиб, врезавшись в опору освещения на трассе М-10 «Россия» под Петербургом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Смертельное ДТП на трассе М-10 (цитата группы «ВК» Аварийно-спасательная служба ЛО) Vk.com/acclo

ДТП произошло 27 декабря около 07:00 мск на автодороге М-10 «Россия». 43-летний мужчина за рулем внедорожника Chevrolet Niva, двигаясь от города Тосно в сторону Петербурга, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, после чего съехал в кювет.

«В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно Ленобласти деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.