Благовещенск, , 12:01 — REGNUM В Амурской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении сотрудника муниципального предприятия города Шимановск. Его обвиняют в превышении полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Следователи выяснили, что в течение четырёх лет сотрудник поручал включать себя в списки тех, кому полагаются денежные поощрения. Таким образом амурчанин премировал себя на 250 тыс. рублей.

«На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном и полностью возместил незаконно полученную сумму», — отметили в следственном управлении СК РФ.

Уголовное дело в отношении сотрудника МУПа возбуждено по статье 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности и с нарушением прав и законных интересов граждан и государства) и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, заместителя руководителя администрации города Свободный в Амурской области подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он похитил из бюджета 3,3 млн рублей.