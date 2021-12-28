Москва, 28 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Глава МИД Сергей Лавров предложил расширить список регионов для переселения соотечественников из-за рубежа по программе, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Считал бы возможным поставить вопрос о расширении перечня регионов для переселения. Особенно остро стоит вопрос привлечения будущих граждан России в районы Восточной Сибири», — сказал Лавров на заседании комиссии «Единой России».

Кроме того, он считает необходимым актуализировать критерии отбора потенциальных переселенцев.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом принята указом президента РФ 22 июня 2006 года.