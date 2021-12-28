Москва, , 11:56 — REGNUM В России произошел серьезный рост цен на недвижимость, но сейчас этот пик цен на недвижимость пройден. Об этом сегодня, 28 декабря, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в эфире «Россия 24».

Недвижимость в Москве Trkterra.ru

По её мнению, бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит. Надо смотреть, какие условия у каждой семьи. При этом важно понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти.

«Думаю, цены не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию», — пояснила Набиуллина.

ИА REGNUM ранее сообщало, вторичное жилье в России дорожает из-за нескольких факторов, усиливающих друг друга.

Читайте подробнее: Дан прогноз о том, как в РФ изменится спрос на вторичное жилье