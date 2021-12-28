Москва, , 11:56 — REGNUM Затягивание процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» («СП — 2») является проблемой потребителей в Евросоюзе. Об этом 28 декабря заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

«Для России это проблемой не является. От задержек с сертификацией СП-2 пострадает только и исключительно европейский потребитель», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Чижов уточнил, что созданный Еврокомиссией свободный рынок газа в ЕС оказался крайне зависимым от плохой погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что российская сторона не видит смысла в американских санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», когда он уже построен.