Черкесск, , 11:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии установлен факт крупного мошенничества с государственными землями. Группа лиц пыталась переоформить на себя 6,1 гектара земли в Прикубанском районе, для того чтобы продать его. Однако их планы нарушили сотрудники правоохранительных органов, сообщили 28 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Мошенничество было задумано в 2020 году. Его участниками стали трое жителей республики, в том числе 56-летний житель Прикубанского района, 53-летний риелтор и 40-летняя работница госучреждения.

«Они подделали документы на данный участок площадью 6,1 га, оформив на себя право собственности. <…> Впоследствии обвиняемые разделили землю на 29 участков, чтобы потом продать. Однако довести преступный замысел до конца не смогли, так как сделкой с земельным участком заинтересовалась прокуратура. На недвижимость был наложен арест», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.