Москва, , 11:53 — REGNUM За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 935 человек. Об этом 28 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на два смертельных случая меньше, чем накануне, когда скончались от ковида 937 человек. Всего от коронавирусной инфекции скончались 306 090 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА, число выявленных заражений коронавирусом за сутки в России выросло на 21 922 случая.