Москва, , 11:53 — REGNUM На YouTube-канале актёра Антона Лапенко вышел спецэпизод веб-сериала «Внутри Лапенко». Выпуск шоу попал в тренды видеохостинга 28 декабря.

Антон Лапенко Скриншот с YouTube

Серия «Убийство в «Гнезде Фазана» сделана в жанре детектива — события происходят в 1886 году в отеле «Гнездо Фазана». За несколько часов ролик посмотрели более 384 тыс. человек.

Ранее вымышленная группа из сериала «Внутри Лапенко» под названием «Багровый Фантомас» выпустила альбом «Электрические жирафы». В пластинку вошли десять композиций.

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