Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Президент США Джо Байден 27 декабря подписал закон о государственной обороне на 2022 год, в соответствии с которым на эти цели будет выделено 770 миллиардов долларов. Как сообщает «8 Собх», с подписанием этого законопроекта была создана специальная комиссия по изучению войны США в Афганистане.

Война в Афганистане Globalresearch.ca

Комиссия будет состоять из 16 членов и изучит причины неудач США в Афганистане.

Соединенные Штаты завершили своё 20-летнее присутствие в Афганистане в конце августа. Многие рассматривают уход США, падение правительства, поддерживаемого Западом, и правление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране как поражение США в Афганистане.

Ранее американские законодатели проголосовали за создание комиссии по оценке неудач США в 20-летней войне в Афганистане.

Члены комиссии избираются из представителей двух основных американских партий. Комиссии дается крайний срок для представления первоначального отчёта в течение одного года после их первого заседания и окончательного отчёта в течение трех лет.

«Комиссия должна провести всестороннюю оценку войны в Афганистане и дать рекомендации с учётом тактических и стратегических уроков для проведения будущих операций», — говорится в плане.

Комиссия также расследует начало войны в Афганистане при Джордже Буше, политику США в отношении Афганистана до 2001 года и теракты 11 сентября, которые привели к вторжению в Афганистан под руководством США и падению предыдущего режима талибов.