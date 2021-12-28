Москва, 15 февраля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Кремль приветствует состоявшуюся 12 февраля встречу главы РПЦ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Об этом 15 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, приветствуем подобную встречу», — сказал Песков.

Он назвал это событие «абсолютно уникальной встречей» и с точки зрения содержания «в той части, в которой известно о результатах этой встречи», и с точки зрения символизма, и с точки зрения «единодушия в плане защиты интересов христиан во всем мире».

Песков подчеркнул, что подобная позиция имеет большую важность по отношению к тем странам, «где нужно защищать не только интересы, но и жизни христиан». Он отметил желание «нашего патриарха и понтифика, которое они изъявили в плане продолжения диалога».

Встреча между патриархом Кириллом и папой римским Франциском состоялась 12 февраля в Гаване в одном из залов международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Стороны приняли совместное заявление, опубликованное по итогам встречи.