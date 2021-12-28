Барнаул, , 11:50 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 28 декабря, протестированы за сутки 6244 человека, выявлены 449 новых носителей. Это на 10 человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 3924 больше. Про прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Борьба с коронавирусом Александр Куликов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 61 за сутки (всего 5439). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 760 (+67 за сутки) и 84 387 (+376 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных не меняется вторые сутки (499 человек). Из них подключены к аппаратам ИВЛ — 220 человек (+1 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7954 человека, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 18 106 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 97 624 человека (+1077 за сутки).

Читайте также: Алтайский край потерял ещё 27 пациентов с коронавирусом