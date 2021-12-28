Симферополь, 28 декабря 2021, 11:50 — REGNUM Один миллион квадратных метров жилья планируется ввести в строй на территории Республики Крым в 2022 году, об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 28 декабря на пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его данным, в 2021 году будет сдано 800 тыс. кв. м жилья, это как многоквартирные дома, так и ИЖС, на 2022 год ожидается около 1 млн кв.м.
Аксёнов также сообщил о заходе крупных инвесторов, которые намерены строить жилищные комплексы в регионе, вплоть до строительства целых микрорайонов.