Симферополь, , 11:50 — REGNUM Один миллион квадратных метров жилья планируется ввести в строй на территории Республики Крым в 2022 году, об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 28 декабря на пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

По его данным, в 2021 году будет сдано 800 тыс. кв. м жилья, это как многоквартирные дома, так и ИЖС, на 2022 год ожидается около 1 млн кв.м.

«При этом спрос растёт, граждане РФ интересуются активно приобретением недвижимости в Республике Крым, это даёт толчок к развитию жилищного, рекреационного строительства», — сказал Аксёнов.

Аксёнов также сообщил о заходе крупных инвесторов, которые намерены строить жилищные комплексы в регионе, вплоть до строительства целых микрорайонов.