Кишинёв, , 11:50 — REGNUM В Молдавии ещё слишком много граждан, которые против объединения с Румынией. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала ProTV.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы знаем, что существует большое и, вероятно, растущее число людей, которые поддерживают идею объединения. В то же время есть другая часть общества, которую пугает эта идея», — сказала Санду.

Она добавила, что молдавские власти пока продолжат выстраивать отношения с румынской стороной, осуществлять проекты в области экономики и культуры. На вопрос журналистов, о том, сколько должно быть в Молдавии сторонников объединения с Румынией, Санду ответила, что требуется «подавляющее большинство».

Напомним, перед началом выборов президента Молдавии Санду призналась, что у неё есть румынское гражданство. Она заявила, что не видит в этом ничего предосудительного.

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