Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В Ленинградской области от коронавируса привились 70,82% местных жителей, до коллективного иммунитета в регионе осталось вакцинировать менее 10% взрослых граждан. Об этом 28 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящий момент 944 889 взрослых жителей региона (75,56%) прошли первый этап вакцинации. Полностью вакцинировались 885 639 человек (70,82%). Еще 104 941 местный житель (8,39%) прошел ревакцинацию.

«В предыдущие сутки привит 6551 человек, в том числе 3964 человека закончили вакцинацию», — добавили в комитете.

Отметим, что в планах у региональных властей привить 1 250 470, или 80% от числа взрослых жителей. Таким образом для коллективного иммунитета в регионе осталось привить 364 831 взрослого населения (9,18%).

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