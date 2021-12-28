Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, 28 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Калужской области к 11 годам лишения свободы осужден 22-летний житель Бабынинского района, который совершил убийство мужчины в поселке Воротынск, сообщили 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топор

Судом установлено, что в августе 2021 года в ночное время обвиняемый, находясь возле хозпостроек за жилым домом в посёлке Воротынск, в ходе распития спиртного и в результате возникшей ссоры с 43-летним местным жителем, нанёс ему не менее двух ударов обухом топора по голове. Затем, поместив потерпевшего в свой автомобиль, преступник вывез его на поле, где нанес не менее пяти ударов молотком в голову и шею. От полученных повреждений мужчина скончался.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.