Уфа, , 11:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал от глав муниципалитетов республики доложить ему о вакцинации жителей от COVID-19 на своих территориях до 1 февраля 2022 года. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве региона.

Вакцинация Yarregion.ru

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Хабиров отметил, что в Башкирии примерно в 15 муниципалитетах перевыполнили план вакцинации, а в около 15 муниципальных образованиях план выполнен менее чем на 60%.

«Это самые сложные люди, которым нужно гораздо больше энергии, чтобы их убедить, с ними лично нужно работать. Но теперь это уже персональная ответственность каждого главы», — завил Хабиров.

Он сообщил, что согласно планам, к 1 февраля в республике должны завершить вакцинацию от COVID-19.

Министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что все для этого в Башкирии есть: вакцина всех видов в регионе имеется.

Согласно данным на 27 декабря в республике прививку от COVID-19 получили 2 172 479 человек, завершили вакцинацию 2 014 957 человек.