Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге количество новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 1802, что на 32 случая меньше, чем в предыдущие сутки. Петербург обогнал Москву по этому показателю на 97 случаев, сообщили 28 декабря в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Показатель новых заболеваний коронавирусной инфекцией в Петербурге за минувшие сутки — на 32 случая меньше, чем за 26 декабря. В городе третьи сутки подряд количество новых заражений составляет менее двух тысяч.

От коронавируса, как от основной причины смерти, за сутки в Петербурге скончался 61 человек. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки.

Выписаны по выздоровлению 3182 ранее подхвативших вирус людей. Это в 3,5 раза больше, чем сутками ранее. В статистике этого показателя по Петербургу снова отмечен очередной подъём после сокращения.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 847 321 случай заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 27 866 человек, а выздоровели — 790 730 человек.

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