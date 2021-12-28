Джакарта, , 11:48 — REGNUM В министерстве юстиции и прав человека Индонезии зафиксировали, что 10 853 индонезийских гражданина уехали за границу 23−27 декабря 2021 года на фоне призыва правительства не покидать страну из-за угрозы штамма «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Самолет (сс) martindotpng

В среднем 2700 индонезийских граждан покидают Индонезию каждый день.

«Мы не можем запретить индонезийским гражданам покидать Индонезию», — говорится в заявлении главного иммиграционного управления.

Напомним, в настоящее время в Индонезии зарегистрировано 47 случаев заражения штаммом «Омикрон». Большинство из них — это случаи, привезенные из-за границы.