Москва, 1 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Чаще всего с наступающим 2022 годом жители России ассоциируют оранжевую палитру (12%). 10% считает, что для нового года больше подходят оттенки зеленого, 9% — синие и чёрные, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Белый и красный цвета набрали по 8% голосов. Для 7% россиян главный цвет 2022 года — желтый. По 4% считают, что больше подходят голубые и серые тона. Фиолетовый цвет назвали 3%. По 2% респондентов ассоциируют 2022 год с золотом, серебром и оттенками коричневого.

Выбрали другие варианты 6%, в их числе: розовый, бирюзовый, бежевый, пурпурный, сиреневый. Ещё у 6% граждан не возникло никаких цветовых ассоциаций с наступившим годом. Затруднились ответить 8%.

Опрос проведён 9—16 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.