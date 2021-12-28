Киев, 28 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что блокировка Германией покупки Киевом оружия через систему НАТО является неприемлемой. Он заявил об этом 28 декабря в интервью агентству «РБК-Украина».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Для меня это принципиальный политический вопрос, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет. И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим», — сказал он.

Также Кулеба уточнил, что считает такого рода ограничения в отношениях между Германией и Украиной несоответствующими их духу и характеру, и добавил, что Киев ведет работу по снятию таких ограничений.

«Мы над этим работаем тихо, без шума. Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой», — добавил глава украинского МИД.

Отметим, ранее глава минобороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировке приобретения Киевом оружия через систему НАТО.