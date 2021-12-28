Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области в настоящее время зарегистрировано 1 745 заражений коронавирусом среди студентов и работников вузов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 28 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди заразившихся — 366 преподавателей, 431 работник, 948 студентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили более 192 тыс. человек. Выздоровели более 171 тыс. человек.