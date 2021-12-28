Сеул, , 11:45 — REGNUM Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вероятно, продолжится не только во втором, но и в третьем сезоне. Об этом заявил режиссер Хван Дон Хёк в онлайн интервью южнокорейской телекомпании KBS.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

«Я веду переговоры с Netflix по поводу 2-го и 3-го сезонов», — сказал режиссёр-сценарист. — «Мы придем к какому-то решению в ближайшее время».

Хван Дон Хёк впервые намекнул на возможность третьего сезона сериала Netflix после того, как в прошлом месяце подтвердил план по выпуску второго сезона в интервью для СМИ.

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Он сказал, что следующий сезон будет посвящен истории финального победителя смертельной игры Ги Хуна.