Майкоп, , 11:44 — REGNUM Бюджет Адыгеи на 2021 год стал профицитным. Более 716 млн рублей со знаком плюс составит разница между доходами и расходами республики в текущем году. Профицит будет направлен на погашение госдолга субъекта РФ, было решено в ходе заседания Госсовета-Хасэ, состоявшегося 27 декабря, основной темой которого стало внесение изменений в бюджет Адыгеи на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Бюджет Urosario.edu.co

Так, по словам министра финансов региона Виктора Орлова, вносимые поправки в основной экономический закон Адыгеи на 2021 год касаются увеличения общего объёма доходов на 2, 276 млрд рублей. В их числе около 725 млн рублей получено за счет налоговых и неналоговых доходов и 1,551 млрд рублей — от безвозмездных поступлений.

В итоге доходы республиканской казны составили свыше 35 млрд рублей, а на расходную часть направлено 34,3 млрд рублей.

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