Новосибирск, , 11:44 — REGNUM В Новосибирской области начали разрабатывать вакуумную систему для Центра коллективного пользования «СКИФ» (ЦКП «СКИФ»). Первые вакуумные камеры для бустерного кольца изготовлены на экспериментальном производстве Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН. Об этом сообщило издание СО РАН «Наука в Сибири».

Проект СКИФа Akademgorodok2.ru

«Для основного накопительного кольца СКИФа уже разработаны первые прототипы частей вакуумной камеры», — прокомментировал руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ», заместитель директора по научной работе Института, доктор физико-математических наук Евгений Левичев.

В 2022 году разработанные изделия запустят в массовое производство. Весь ускорительный комплекс планируется к концу 2023 года.