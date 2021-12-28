Москва, , 11:43 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом за сутки в России выросло на 21 922 случая. Об этом 28 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Суточный прирост в стране снижается, днём ранее выявили 23 210 случаев заражения. Общее число заражений за время пандемии достигло 10 437 152.

Среди регионов по суточному приросту новых носителей вируса на первое место вышел Санкт-Петербург, где выявили 1802 случая заражения. Далее следуют Москва и Подмосковье — 1705 и 1574. Также в первую пятёрку попали Свердловская и Иркутская области.