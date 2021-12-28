Москва, , 11:43 — REGNUM Монополия IT-гигантов, в том числе «Яндекса», давно превратилась в серьезную проблему для государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Робот «Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сколько можно закрывать глаза на бесправие миллионов работников и делать вид, что они самозанятые? Монополия IT-гигантов давно превратилась в серьёзную проблему для государства, ни перед обществом, ни перед собственными работниками они никакой ответственности не несут. Этой ситуации пора положить конец», — заявил Миронов.

Он ожидает оперативной работы над законодательством в сфере платформенной занятости.

«Пока закон о платформенной занятости не готов, призываю Роструд и все заинтересованные ведомства рассматривать отношения между самозанятыми (таксистами, курьерами, грузчиками, мастерами по ремонту и так далее) и цифровыми платформами как трудовые», — отметил парламентарий.

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