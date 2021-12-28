Новотроицк, Оренбургская область, , 11:41 — REGNUM В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту растраты денег и злоупотребления полномочиями со стороны руководства «Больницы скорой медицинской помощи» Новотроицка. Об этом сообщает областное управление СКР.

Жидкий кислород

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По данным следствия, неизвестные лица из числа руководства этого учреждения здравоохранения знали о том, что между ним и АО «Уральская Сталь» ранее был заключён договор о безвозмездной передаче 678 тонн жидкого медицинского кислорода, целиком покрывающего потребность больницы. При этом они заключили 31 договор на поставку 186 тонн кислорода на общую сумму 2,876 млн рублей.

Сотрудники ФСБ уже провели обыски и необходимые выемки. Проводятся другие следственные действия.