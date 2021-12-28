Симферополь, 28 декабря 2021, 11:41 — REGNUM Ситуация с водоснабжением Крыма нормализовалась, запасы в водохранилищах позволяет обеспечить бесперебойное водоснабжение населения в течение года. Об этом 28 декабря на пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Что касается Алушты, то, пояснил Аксёнов, планируется строительство перемычки для переброса воды из Ялты, стоимость объекта — 800 млн рублей. Также под Алуштой планируется строительство нового водохранилища объёмом 8−15 млн кубометров, что позволит полностью решить проблему с водоснабжением.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что осадки обеспечили бесперебойное водоснабжение курорта на год минимум.