Симферополь, , 11:41 — REGNUM Ситуация с водоснабжением Крыма нормализовалась, запасы в водохранилищах позволяет обеспечить бесперебойное водоснабжение населения в течение года. Об этом 28 декабря на пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас по остаткам воды в водохранилищах — в Симферополе в трёх водохранилищах 35 млн кубометров воды, могу сказать, что в прошлом году было 7 млн кубометров на эту же дату. Ситуация меняется. В Алуште в Изобильненском водохранилище сейчас 6 млн кубометров при среднем расходе 18−20 тыс. кубометров в сутки. Сейчас запас на год воды фактически есть в полном объёме», — сказал Аксёнов.

Что касается Алушты, то, пояснил Аксёнов, планируется строительство перемычки для переброса воды из Ялты, стоимость объекта — 800 млн рублей. Также под Алуштой планируется строительство нового водохранилища объёмом 8−15 млн кубометров, что позволит полностью решить проблему с водоснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что осадки обеспечили бесперебойное водоснабжение курорта на год минимум.