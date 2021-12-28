Кош-Агачский район, Алтай, , 11:41 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Кош-Агачский район, где выявлено 8 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Улаганского, Майминского, Усть-Коксинского и других районов, а также города Горно-Алтайска. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 25 272.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 2, за весь период — 557, в том числе 509 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 33, за весь период — 23 065», — отметили в оперштабе.