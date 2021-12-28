Брюссель, 28 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Обещание стран НАТО принять к себе Грузию и Украину прямо нарушает обязательства участников альянса по Хартии европейской безопасности ОБСЕ. Об этом постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил 28 декабря.

Mil.ru Владимир Чижов

Он отметил, что России, возможно, следовало бы совершить более резкий демарш ещё в 2008 году, когда в Бухаресте на саммите НАТО было заявлено о вступлении в альянс Грузии и Украины. Тогда Москву успокоили отсутствием конкретной даты и плана действий для членства этих стран, однако формула получила жизнь и стала предметом многочисленных спекуляций, в том числе в Брюсселе.

«Если говорить конкретно, то это решение НАТО является нарушением обязательства, под которым подписались лидеры всех государств ОБСЕ, в том числе и лидеры всех государств НАТО, в 1999 году в Стамбуле», — подчеркнул Чижов.

Дипломат напомнил, что лидеры тогда приняли Хартию европейской безопасности, в которой было прямо указано, что ни один из подписантов не будет добиваться укрепления своей безопасности за счет безопасности других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о важности для России вопроса о вхождении Украины в НАТО.

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