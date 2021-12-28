Тобольск, Тюменская область, , 11:40 — REGNUM В Тюменской области оштрафовали медсестру за попытку насильно привить ребёнка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

Инцидент произошёл 19 октября 2021 года в одной из школ города Тобольска. Мальчик прибежал домой раздетый, и, плача, пояснил, что школьная медсестра силой пыталась ему поставить «скинтест» (туберкулино-диагностика). Данная прививка ребёнку противопоказана, на что есть соответствующие документы и заявление родителей.

Тем не менее медсестра тащила школьника в медкабинет, затем позвала двух ребят, которые схватили мальчика и стали толкать. Кроме того, сама медсестра тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет — он испытал физическую боль, моральные страдания. Мальчику удалось вырваться и он убежал домой без верхней одежды.

Мать школьника обратилась в полицию. Были сняты побои: кровоподтёки на лбу, левой голени, на спине. В суде школьный медик вину не признала. Извинений от неё не последовало. Суд приговорил её к административному штрафу по ст.6.1.1 КоАП РФ («Ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий»).