Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Полицейские в Петербурге задержали мужчину и женщину по подозрению в убийстве собаки, животное выкинули из окна квартиры на 12 этаже. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Труп собаки был обнаружен вечером 25 декабря под окнами дома 6/2 по улице Вавиловых в Калининском районе города. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили в отдел для разбирательств и проверки на причастность к гибели животного семейную пару, 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в полиции.