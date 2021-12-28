Москва, , 11:45 — REGNUM В 2020 году показатель избыточной смертности на душу населения в России превысил результаты массовых расстрелов в 1937 году. Об этом 28 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Делягин Пресс-служба Московского Экономического Форума

«У нас сверхсмертность прошлого года на душу населения превысила число расстрелянных в 1937 году. Ни один из обличителей «сталинского террора» даже не шевельнулся, филейной частью не шевельнул», — сказал парламентарий.

Экономист также отметил, что в 2021 году в России фиксируется максимальная смертность за все время после Великой Отечественной войны, включая голод 1947 года.

«И опять-таки — никто не шевельнулся. Не только никаких наказаний, даже попыток задать вопросы, что вообще в стране происходит. В этой ситуации, когда людей истребляют, а ощущение складывается именно такое, ждать повышения доходов просто смешно», — сказал Делягин.

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