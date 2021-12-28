Скопье, , 12:22 — REGNUM Несмотря на заморозку цен в Северной Македонии на базовые потребительские продукты стоимость потребительской корзины за год подорожала на год. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 28 декабря.

Символ Нового года — тигр Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным журналистов, за год стоимость потребительской корзины возросла на тысячу денаров или полторы тысячи рублей из-за инфляции.

С 6 декабря цены на хлеб, сахар, муку, подсолнечное масло, свежее молоко жирностью 2,8%, 3,2% и 3,5%, некоторые виды мяса и сыр были заморожены на том уровне, который был отмечен 1 декабря. Но цены на другие продукты продолжают расти.

Рост цен, энергетический кризис и медленный рост заработных плат привели к тому, македонцы нередко решают праздновать Новый год дома с родными и в скромной обстановке вместо традиционного похода в ресторан.

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