Скопье, 28 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Несмотря на заморозку цен в Северной Македонии на базовые потребительские продукты стоимость потребительской корзины за год подорожала на год. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 28 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Символ Нового года — тигр

По данным журналистов, за год стоимость потребительской корзины возросла на тысячу денаров или полторы тысячи рублей из-за инфляции.

С 6 декабря цены на хлеб, сахар, муку, подсолнечное масло, свежее молоко жирностью 2,8%, 3,2% и 3,5%, некоторые виды мяса и сыр были заморожены на том уровне, который был отмечен 1 декабря. Но цены на другие продукты продолжают расти.

Рост цен, энергетический кризис и медленный рост заработных плат привели к тому, македонцы нередко решают праздновать Новый год дома с родными и в скромной обстановке вместо традиционного похода в ресторан.