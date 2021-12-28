Приштина, Сербия, 28 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Хулуси Акар 28 декабря прибудет в Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

По данным журналистов, Акар проведет встречу с министром обороны Косово Армендом Мехаем и президентом Косово Вьосой Османи. Встреча с Мехаем назначена на 13:30 по местному времени, на 15:00 — с президентом Османи.

Напомним, Силы безопасности Косово проводят трансформацию в полноценную армию образца НАТО, при этом турецкие инструктора занимаются обучением части военнослужащих.