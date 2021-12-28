Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге у пациентки Елизаветинской больницы украли золотые украшения стоимостью почти в 100 тыс. рублей. Об этом 28 декабря сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

Золотое кольцо

74-летняя пенсионерка была экстренно госпитализирована в Елизаветинскую больницу из своей квартиры 15 декабря. При ней в тот день были ювелирные украшения: золотые серьги с бриллиантами стоимостью 50 тыс. рублей, золотая цепочка стоимостью 30 тыс. рублей, золотой крестик стоимостью 17 тыс. рублей, наручные часы «Чайка» стоимостью 8 тыс. рублей.

«Кем были сняты при поступлении ювелирные изделия, заявительница не помнит», — говорится в сообщении.

При выписке украшения пациентке не вернули. Общий материальный ущерб составил 98,7 тыс. рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.