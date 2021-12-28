Москва, 28 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Россия вполне может использовать свои газопроводы для транспортировки по ним водорода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил кандидат химических наук, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. Так он прокомментировал планы российских властей закрепиться на мировом рынке водородного топлива.

Водородная автозаправка

«Что касается преимуществ России как экспортера, то главное из них — наши газопроводы, которые вполне можно использовать для поставок водорода, а также аммиака и других носителей. Второе преимущество — то, что у нас отработаны технологии поставок танкерами сжиженного природного газа как в Европу, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал Воротников. — Наконец, третье преимущество — то, что Россия уже начала ESG-трансформацию (особенно в Арктическом регионе), которая позволит нам привлечь масштабные иностранные инвестиции. Для того, чтобы получить от них максимальную отдачу, важно проработать основные направления взаимодействия государства и бизнеса, используя различные модели, прежде всего оффтейковые контракты, то есть контракты на выкуп будущей (еще не произведенной) продукции предприятия, при которых вся инфраструктура поставки строится за счет потребителя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воротников рассказал, что может стать главным вызовом для РФ на мировом рынке водородного топлива.