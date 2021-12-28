Москва, 28 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Чаще всего наступающий 2022 год ассоциируется у жителей России с оранжевым цветом (12%). Представляют новый год в зелёном цвете 10%, в синем — 9% респондентов, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Считают, что для наступающего года больше подходят белые и красные цвета по 8%, желтый — 7%, голубые и серые тона — по 4% респондентов. Фиолетовый цвет назвали 3%.

С золотом, серебром и оттенками коричневого ассоциируют 2022 год по 2% граждан. Другие цвета (розовый, бирюзовый, бежевый, пурпурный) выбрали 6%. Ещё у 6% не возникло никаких цветовых ассоциаций. Затруднились с ответом 8%.

Опрос проведён 9—16 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, жители России возлагают на наступающий 2022 год скорее положительные надежды

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