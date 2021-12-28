Бухарест, , 11:33 — REGNUM В столице Румынии Бухаресте стартовала масштабная акция протеста работников системы здравоохранения с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 28 декабря сообщило «Румынское телевидение».

По свидетельствам очевидцев, сотни медиков собрались на площади Победы в центре города, а также у Дворца Котрочень, где расположена резиденция президента страны, и Дворца Парламента. Манифестанты держат плакаты с надписями «Долой коррупцию!» и «Требуем достойного уровня жизни!», а также скандируют лозунг «Спасите медицину!».

Организаторы мероприятия — крупнейшая федерация профсоюзов здравоохранения «Санитарная солидарность», заявляют, что указанная акция будет проводиться по всей стране и в случае отказа властей рассмотреть требования манифестантов она станет бессрочной. Демонстрация была согласована с мэрией Бухареста. Полиция не предпринимает мер по разгону митингующих.