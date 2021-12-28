Прокуратура проверит районы Костромской области с низким уровнем вакцинации
Чухлома, Костромская область, 28 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Прокуратура проверит работу глав районов и городов Костромской области с наиболее низким уровнем вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации региона «Кабинет №24».
Проверка охватит Чухломской, Солигаличский, Пыщугский, Кадыйский, Островский, Кологривский, Межевской, Нерехтский районы, города Буй и Волгореченск. Прививки от коронавируса по данным департамента здравоохранения сделали от 21 до 50% взрослого населения муниципалитетов. Учитывая это обстоятельство и «слабый контроль за соблюдением антиковидных мер» в районах могут ввести дополнительные ограничения.
В целом заболеваемость в регионе снижается пятую неделю подряд. Сегодня, 28 декабря COVID-19 диагностировали у 75 человек. Количество случаев заражения не превышает 100 в сутки на протяжении шести дней.
Наибольший процент вакцинированных отмечен в Костроме, Красносельском и Костромском районах. Там привиты 72,2%, 64% и 62% взрослого населения соответственно. Уровень вакцинации по области составляет 59,4%. Отметим, что статистика не полностью отражает ситуацию с вакцинацией. Горожане, привитые мобильными бригадами больниц, записываются не на «счёт» родного района, а в муниципалитет, где находится медучреждение.