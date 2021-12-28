Майкоп, 28 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял с новогодней ели семь открыток с пожеланиями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В них были мечты о ноутбуке и о путешествии в Санкт-Петербург.

Фото Алексея Гусева Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Так, попросили у Деда Мороза планшеты и ноутбуки Диана Гудин, Роман Шамсудинов, Николай Корчевский, Суанда Меретукова, Адам Хачак и Христина Мордвинова. А Алина Пристанская попросила о поездке в Северную столицу, о которой она давно мечтала. Мурат Кумпилов пообещал исполнить все желания детей, передает ГТРК «Адыгея».

Напомним, традиционная акция «Ёлка желаний» проводится в Адыгее уже не первый год. В ней участвуют представители органов власти, в том числе депутаты Госсовета-Хасэ и члены правительства республики. Они исполнят желания 91 человека, в том числе детей и взрослых, нуждающихся в поддержке.