Москва, 28 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Журналист Егор Просвирнин, погибший вчера в центре Москвы, не оставил предсмертной записки. Об этом сообщил его друг Святослав Павлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть Егора Просвирнина

«Никакой предсмертной записки не было — это фейк», — приводит РИА Новости слова Павлова. Мужчина прокомментировал данные телеграм-каналов о том, что погибший мог оставить предсмертную записку.

«Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте», — прокомментировал Павлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы 27 декабря найден мёртвым 35-летний журналист Егор Просвирнин. Мужчина выпал из окна.