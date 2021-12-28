Москва, 28 декабря 2021, 11:31 — REGNUM Действующая киевская власть делает всё возможное для потери самостоятельности Украиной. Об этом 28 декабря заявила посол РФ в Кабо-Верде, бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).
По мнению Поклонский, отсутствие политического опыта у Зеленского может объяснить сделанные им ошибки, которые для страны могут стать роковыми, но не объясняет его слабоволие — до него вопросы о возможности войны на территории Украины даже не поднимались.
До прихода к власти Зеленского во главе Украины всего стояли президенты, но не руководители других государств, отмечает Поклонская. Экс-депутат Госдумы сравнила действующего президента Украины с маленьким ребёнком, а президентов западных государств — с его «папами».
Проголосовавшие за Зеленского украинцы рассчитывали на смелое и взвешенное решение, однако «их обманули и показали «кино» с испортившимся, обозлившимся, непохожим на себя в жизни актёром…», пишет Поклонская, признавая, что и сама «надеялась на чудо» при избрании Зеленского.
Экс-депутат отмечает, что на месте Зеленского сохранила бы суверенитет страны и выстаивала бы взаимовыгодные отношения с Россией.