Москва, 28 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Действующая киевская власть делает всё возможное для потери самостоятельности Украиной. Об этом 28 декабря заявила посол РФ в Кабо-Верде, бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«На фоне последних новостей про эскалацию отношений с Украиной возникает вопрос: зачем ей нужен президент Зеленский, если он делегировал свои полномочия главам других государств? По моему мнению, Украина должна быть суверенным государством, строить конструктивные и дружеские отношения с Россией, Белоруссией и другими странами. Однако действующая украинская власть делает всё возможное, чтобы страна окончательно потеряла свою самостоятельность», — написал Поклонская в своём телеграм-канале.

По мнению Поклонской, отсутствие политического опыта у Зеленского может объяснить сделанные им ошибки, которые для страны могут стать роковыми, но не объясняет его слабоволие — до него вопросы о возможности войны на территории Украины даже не поднимались.

До прихода к власти Зеленского во главе Украины всегда стояли президенты, но не руководители других государств, отмечает Поклонская. Экс-депутат Госдумы сравнила действующего президента Украины с маленьким ребёнком, а президентов западных государств — с его «папами».

"Он, как обиженный ребёнок, обращается к «папам» для общения со своим «обидчиком» — Россией. Просить оружие, которым убивать собственных людей у себя же в стране, готовиться к войне с ближайшим соседом и братским народом! Разве это реализация предвыборных обещаний Зеленского? Это даже не патриотизм. Это идиотизм», — уверена Поклонская.

Проголосовавшие за Зеленского украинцы рассчитывали на смелое и взвешенное решение, однако «их обманули и показали «кино» с испортившимся, обозлившимся, непохожим на себя в жизни актёром…», пишет Поклонская, признавая, что и сама «надеялась на чудо» при избрании Зеленского.

Экс-депутат отмечает, что на месте Зеленского сохранила бы суверенитет страны и выстаивала бы взаимовыгодные отношения с Россией.