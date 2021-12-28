Москва, , 11:31 — REGNUM Санкции, которые ввели и продолжают вводить Соединённые Штаты, уже стали привычным делом. Российская экономика достаточно давно научилась к ним приспосабливаться. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Российская экономика уже достаточно давно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Как представляется, в большинстве случаев реакция рынка на потенциальные «новые» ограничения со стороны США уже заложена его участниками в «инвестиционные издержки», включая корректировку показателей доходности. Поэтому в результате введения санкций существенного изменения динамики на рынках не происходит», — пояснил в беседе в РИА Новости дипломат.

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Комментируя возможные ограничения Вашингтона против российского суверенного долга, он подчеркнул, что рынок и так уже функционирует «с учётом потенциальных дополнительных антироссийских нелегитимных ограничительных мер со стороны США и успешно адаптируется под новые условия».

Биричевский добавил, что у США успешно получается фантазировать об очередных «необоснованных и абсурдных ограничениях» против России, но Москва готова «работать в любых условиях и с любыми прагматично и уважительно настроенными партнёрами».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США начали вводить санкции против российского государственного долга в 2019 году. Тогда американским инвесторам запретили покупать новые выпуски российских государственных еврооблигаций. При этом запрет распространялся на покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, которые проводит российский Минфин, а вот приобретать обязательства на вторичном рынке не воспрещалось.

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В середине июня 2021 года вступили в силу новые санкции США против России, запрещающие американским финансовым учреждениям приобретать новые российские рублевые государственные облигации. В последнее время в западной прессе вновь заговорили о готовящихся санкциях против России, которые могут затронуть суверенный долг РФ, включать в себя отключение России от системы межбанковских каналов связи SWIFT.