Ярославль, , 13:44 — REGNUM В Ярославле во Фрунзенском районе города завершено строительство детского сада на улице Дядьковской. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Детский сад «Улыбка» на улице Дядьковской в Ярославле Yarregion.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что два детских сада в Ярославле будут построены до конца года.

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Согласно контракту, строительство «Улыбки» должно было завершиться 7 декабря 2021 года.

«Это был проблемный объект, подрядчик срывал сроки. Выезжал сюда в середине октября. На месте со строителями принимали решение, как выправлять ситуацию, чтобы сдать объект в срок, до конца года. Контролировали в ручном режиме ежедневно. Подрядчик обязательства выполнил. Сейчас садик проходит лицензирование и уже в начале года сможет принять детей», рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Всего новый детсад сможет принять 220 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, всего будет открыто 12 групп. Всего в 2021 году в регионе ввели в эксплуатацию четыре детских сада и четверо яслей.