Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM За прошедшие сутки с улиц Санкт-Петербурга вывезли 33,5 тыс. кубометров снежных масс, что равнозначно порядка 1675 самосвалам, груженных снегом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Уборка снега в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Последствия снегопадов отправляются на самосвалах на снегоплавильные станции и на специально оборудованные точки складирования снежных масс.

По данным комитета, сегодня, 28 декабря в уборке города задействовано 1029 единиц дорожной техники и 1253 дворника. Работы ведутся также и в городских скверах и парках, их осуществляют 213 машин и 700 садовников. Дорожные службы прометают проезжую часть и посыпают специальными материалами, обеспечивая профилактику гололёда.

В связи с риском заносов на дорогах водителей просят соблюдать скоростной режим и ПДД. Всем участникам дорожного движения необходимо проявлять осторожность и внимательность.

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