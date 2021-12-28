Москва, , 11:29 — REGNUM Пользователи соцсети «ВКонтакте» стали чаще покупать товары, связанные с серией книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Об этом 27 декабря сообщил РБК.

Гарри Поттер с друзьями Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания

По данным издания, спрос на товары поттерианы в разделе «Объявления» соцсети вырос на 30%. Причиной этого стала скорая премьера спецвыпуска «20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс».

ИА REGNUM напоминает, что спецэпизод «20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» выйдет 1 января 2022 года. В съёмках шоу приняли участие все основные актёры франшизы, однако автор книг Джоан Роулинг не была указана в списках приглашённых гостей из-за недавнего скандала с трансгендерами.

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